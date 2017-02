Winter/voorjaar





De sneeuw is bijna weg.

Onder het warme sneeuwdek groeit alles gestaag. de sneeuwklokjes luiden het voorjaar in, ondanks de kou. De andere bollen piepen al de grond uit. De Leucothoe heeft nog zijn winterse rode kleur als de temperatuur hoger wordt, verkleurt hij weer naar groen. de groene sprieten van het blauwe druifje is al aanwezig. Over een maand zal de tuin weer gekleurd zijn. Nog even geduld. In de achtertuin staan de Helleborussen volop in bloei en de camelie zit volop in de knop. Sommigen knoppen laten al een klein puntje rose zien.

HOERA! NOG EVEN EN DE LENTE KOMT!!!!!