Waar blijft de tijd....



deze is van vorig jaar.



Time flies when you have fun.

Niet alleen als je plezier hebt. Als je ouder wordt lijkt het net of de dagen en weken korter worden.

Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik mijn laatste blog schreef. De dag na de crematie van Ben. de pijn slijt maar het gemis is er nog steeds.

Ik heb lieve mensen om me heen, mijn familie en vrienden en hele lieve buren.

En natuurlijk mijn 2 lieve schatten van kleindochters. Daaraan zie je ook dat tijd voortdendert. Robin is alweer 11jaar. Ze is al wezen kijken wat voor school het wordt na groep 8. Ze heeft nog wel een jaar de tijd, ze zit nu in groep 7.Maar zeg nou zelf wat is een jaar?

Eden is in september 8 jaar geworden. Zij zit in groep 5. Die zit er nog niet mee, wat voor middelbare school het voor haar moet worden. Zij heeft nog tijd zat. Ze is druk met circusles, vriendinnen en niet vergeten haar vriendje Max.

Ik vermaak me best, met lezen en mijn tuin. Op het moment heeft de sneeuw het in de tuin overgenomen.De sneeuwklokjes staan in bloei en de rest van bollen hebben hun neusje al laten zien.

Dat zal wel het volgende blog worden.



